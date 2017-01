Polícia Militar de Goiás desmente boatos sobre nota oficial desaparecimento de técnico do Atlético

A Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Estado de Goiás divulgou nota na tarde desta terça-feira (17) comunicando a existência de falsas informações que estão circulando sobre o caso do desaparecimento do técnico do Atlético, Marcelo Cabo.

A PM informa que uma "nota informativa" que está sendo compartilhada por grupos de mensagens é falsa, não partiu da corporação e contém informações que denigrem a imagem do técnico Marcelo Cabo.

De acordo com a nota oficial, devido a essa "falsificação", todas as notas emitidas pela PM serão divulgadas por arquivo PDF, para evitar transtornos futuros.

Leia a Nota Oficial na íntegra:

A Assessoria de Comunicação da Polícia Militar do Estado de Goiás informa que existe uma "nota informativa" falsa divulgando detalhes do desaparecimento do técnico do Atlético, Marcelo Cabo. Enfatizamos que esta nota não foi divulgada pela PM/5, responsável pela comunicação da PM, tenente coronel Ricardo Mendes. Devido esta "falsificação", informamos a todos os meios de comunicação que a partir de hoje, 17 de janeiro de 2017, todas as notas oficiais da Polícia Militar do Estado de Goiás serão divulgadas em arquivo PDF, evitando, assim, transtornos futuros.

Ricardo Mendes - Tenente Coronel

Assessor de Comunicação da PMGO