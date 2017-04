Polícia japonesa conhece projeto goiano que utiliza WhatsApp

Uma comitiva da polícia nacional do Japão visita Goiás para conhecer as atividades do policiamento comunitário do Estado. A ação é resultado de um acordo de cooperação técnica entre os governos do Brasil e do país asiático, coordenado, nacionalmente, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), vinculada ao Ministério da Justiça (MJ). Os japoneses devem conhecer ...