Polícia já investiga como homicídio caso de professora que desapareceu após cobrança de dívida

A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra o agente financeiro Cleudimar Rodrigues, suspeito de envolvimento no desaparecimento da professora Maria da Conceição Campos, de 42 anos. O suspeito foi detido e levado para a Delegacia de Guapó, a 27 quilômetros de Goiânia, na tarde desta quinta-feira (26). As investigações do sumiço da professora, segundo a PC, estão voltadas para a análise de um homicídio.

Familiares contaram em depoimento que Maria da Conceição saiu de casa para encontrar Cleudimar em um terminal de ônibus em Aparecida de Goiânia, para cobrar os R$ 30 mil que ele havia pego emprestado. O homem negou que tenha se encontrado com a professora.

O Delegado Arthur Fleury, responsável pelo caso, convocou uma coletiva de imprensa para esta sexta-feira (27) às 10h, na Delegacia Regional de Aparecida de Goiânia, para falar sobre as investigações do caso. De acordo com a Polícia, um vídeo que será apresentado durante a entrevista mostra Cleudimar confessando ter matado Maria da Conceição.

O corpo da professora continua desaparecido.