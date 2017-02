Polícia irá fazer retrato falado de ladrão que perfurou olho de jovem em Goiânia

A Polícia Civil tenta localizar câmeras de segurança em casas ou comércios que registraram a tentativa de assalto contra o estudante universitário Matheus Pinto Martins de Queiroz, no Jardim Mariliza, em Goiânia, na tarde da última quarta-feira (8).

A intenção da polícia é produzir um retrato falado do suspeito. O delegado do 24º Distrito Policial e responsável pelo caso, Alonso Cândido Rezende, contou ao G1 Goiás que além das imagens pretende assim que possível colher o depoimento do universitário.

O jovem reagiu à abordagem, foi agredido várias vezes com o cano de um revólver, teve o globo ocular perfurado e perdeu a visão do olho esquerdo.

"Família está revoltada, mas ao mesmo tempo aliviada pelo jovem estar vivo" Após a agressão, Matheus pediu socorro a populares que acionaram o Corpo de Bombeiros. Após o primeiro atendimento, ele foi encaminhado para Fundação Banco de Olhos, passou por um procedimento cirúrgico e foi liberado.

Segundo uma prima do rapaz, ele decidiu seguir as orientações médicas para evitar complicações e retirou o olho. “Foi decisão dele tirar o olho, porque segundo os médicos, poderia ter algum tipo de complicação e afetar a visão do outro olho”, afirmou Yoni Queiroz.

Ainda de acordo com ela, o rapaz está em casa e deve voltar ao banco de olhos na próxima segunda-feira para nova avaliação. “Não o vi pessoalmente, mas falei ao telefone e ele está bem abalado emocionalmente, mas ficará bem”, complementou, acrescentando que toda a família está revoltada, “mas ao mesmo tempo aliviada por ele esta vivo”.