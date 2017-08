Polícia investiga se acidente de avião com ex-senador boliviano foi causado por falha mecânica

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as causas da queda do avião do ex-senador boliviano que vive exilado no Brasil, Roger Pinto Molina, de 58 anos. A aeronave, um avião experimental modelo Excel Cargo, caiu na noite de sábado, no Aeroporto Municipal de Luziânia, a 193 quilômetros de Goiânia. “Vamos aguardar a perícia na aeronave para verificar se a causa do a...