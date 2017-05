Polícia investiga presença de terceira pessoa no sumiço de empresário morto e sócio, em Luziânia

Existem suspeitas por parte da Polícia Civil que o empresário Élson Pereira de Abreu, encontrado morto, e o sócio dele, Edmar Almeida, que continua desaparecido, estivessem com outra pessoa no Lago Corumbá 4, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Os dois são proprietários do Restaurante e Chopperia Vesúvio, em Anápolis. As informações são do delegado regional de Luziânia, Rodrigo Mendes, que afirmou ainda não saber com precisão o que de fato ocorreu no dia 23 de abril deste ano.

"Existe essa possibilidade de uma terceira pessoa envolvida, existe a possibilidade de um evento criminoso, assim como pode ter ocorrido um acidente”, afirmou em entrevista à TV Anhanguera.

O delegado reforçou a apuração que tem sido feita. “As diligências estão sendo feitas no sentido de esclarecer o crime. As testemunhas e pessoas que podem contribuir estão sendo ouvidas. Vamos também requerer algumas medidas cautelares em juízo com objetivo de esclarecer o que de fato ocorreu”, completou.

Desaparecimento

O corpo de Élson Pereira de Abreu, de 36 anos, foi encontrado às margens do Lago Corumbá no último dia 24 de abril. Conforme o Instituto Médio Legal informou à TV Anhanguera, a causa da morte, no entanto, foi um traumatismo craniano e não um afogamento, conforme a primeira suspeita.

O empresário foi velado e enterrado no Cemitério Memorial Parque de Anápolis no último dia 25 de abril. O sócio de Élson, Edmar Almeida, está desaparecido desde que foi para o Lago com o empresário. O Corpo de Bombeiros realiza buscas no lago e nas proximidades para tentar encontrá-lo.