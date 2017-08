Polícia investiga morte de produtor cultural achado com pescoço cortado em Caldas Novas

O corpo do produtor cultural e curador Nando Cosac foi encontrado com sinais de estrangulamento e um corte no pescoço nas proximidades da Lagoa Quente às margens da rodovia GO-390 em Caldas Novas, na região sul do Estado, neste domingo (20).

Natural de Ipameri onde residia atualmente, Luíz Fernando Cosac, de 72 anos, foi responsável pela curadoria de algumas das mais importantes exposições de artes plásticas em Brasília, onde viveu por muitos anos.

O corpo de Nando estava dentro do seu carro, um Peugeot 307, com placas de Ipameri. Em entrevista ao G1 Goiás, o delegado Leilton Barros, contou que a polícia foi acionada por populares e que nada do produtor cultural foi levado.

De acordo com o delegado, dificilmente o caso é um latrocínio, roubo seguido de morte.

Também em entrevista ao G1 Goiás, a ex-mulher de Nando, a jornalista Leila Gebrin Cozac, contou que ele estava negociando alguns imóveis na cidade, mas não soube falar se há alguma ligação com a morte.

Alguns objetos encontrados no local foram encaminhados para perícia. O Instituto Médico Legal removeu o corpo que foi encaminhado para Ipameri. As causas da morte ainda são desconhecidas.

Nando Cosac é primo de Marta Cosac. A empresária e Henrique Talone foram assassinados a facadas na madrugada de 7 de outubro de 1996, em um quarto nos fundos da Confecção Última Página, de propriedade da empresária, no Setor Sul. Da casa, foram roubados o Uno verde metálico placas KBN-6448, de Goiânia, um aparelho de som, um talão de cheques e um cartão magnético do Banco Regional de Brasília, pertencentes a Marta Cosac.

No início das investigações os réus não apareceram como suspeitos. Mas os indícios de que o crime foi praticado por alguém conhecido das vítimas - não houve arrombamento na casa de Marta - acabaram ligando os dois ao duplo homicídio.

Na denúncia do MP, consta que a morte foi motivada por vingança e não para permitir o furto dos bens, pelo fato de Frederico, que trabalhava na confecção, ter sido demitido por Marta. O major da PM teria participado do crime para ajudar o primo.