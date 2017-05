Polícia investiga morte de criança de 1 ano e 5 meses em Caldas Novas

Uma menina de 1 ano e 5 meses morreu nesta quinta-feira (4), minutos após dar entrada com traumatismo craniano no Pronto Atendimento Infantil (PAI), em Caldas Novas. A Secretaria de Saúde do município informou que estão sendo feitos exames de urgência para apurar as causas das lesões.

O Conselho Tutelar Leste está aguardando os resultados dos procedimentos realizados na unidade de saúde para tomar as providências cabíveis. A instituição está acompanhando o caso, pois há suspeitas de maus tratos. Segundo a conselheira, se a agressão for confirmada, a polícia será acionada para investigar a ocorrência e prender os acusados.

De acordo com o delegado Leylton Barros, a Polícia Civil deu início a apuração para saber se o ferimento foi resultado de um ato criminoso ou acidental. Os pais da criança vão ser ouvidos após o funeral.

A vítima foi identificada como Adélia Fernanda Mendanha Borges, nascida em 26 de novembro de 2015.

Segundo o delegado, em breve novas informações podem ser confirmadas.