Polícia investiga morte da mulher do vice-prefeito de Abadia de Goiás

A morte da estudante de Biomedicina, Letícia Karen Marçal Pinheiro, é investigada pela Polícia Civil. A universitária era mulher do vice-prefeito de Abadia de Goiás, Eduardo Rosa Carneiro.

Letícia Karen foi encontrada morta com um tiro no peito dentro de casa pelo marido, na manhã deste domingo (27), informou o delegado responsável pelo caso, Arthur Fleury.

De acordo com o delegado, em depoimento, ainda no domingo, o vice-prefeito confirmou que estava se separando de Letícia e que tinha saído de casa. No entanto, ele retornou ao imóvel e encontrou a mulher morta.

Ainda de acordo com Arthur, Letícia enviou várias mensagens de áudio para diferentes pessoas através de um aplicativo de celular. “Agora vamos intimar estas pessoas e investigar como ela conseguiu a arma”, finaliza o delegado.

A polícia não descarta a hipótese de suicídio.