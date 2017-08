Polícia investiga dois assassinatos ocorridos nesta terça-feira (8) em Itapuranga

A Polícia Civil de Itapuranga, a 163 km de Goiânia, vai investigar o duplo homicídio ocorrido no final da tarde desta terça-feira (8), em que um casal foi morto a tiros dentro de um carro.

Segundo a delegada responsável pelo caso, Giovana Sás Piloto, uma das vítimas é Vitor Hugo, mais conhecido como 38, que possui vários antecedentes criminais. A esposa dele chegou a ser socorrida após os disparos, mas não resistiu e morreu em uma unidade de saúde da cidade. Segundo informações, o filho do casal estava no veículo no momento do crime, mas não foi atingido.

Ainda de acordo com a delegada, horas depois, outro homem também foi baleado na cidade. Por conta da gravidade dos ferimentos, a vítima foi encaminhada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. O estado de saúde dele não foi informado.

Giovana frisou que ainda não é possível afirmar se os dois casos têm ligação. Ela afirma ainda que houve homicídios nos últimos dias no município e é possível que tenha relação com a disputa de gangues rivais de traficantes da região. Os crimes serão investigados.