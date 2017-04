Polícia intercepta conversa de vítima de Baleia Azul com curadores do jogo; veja

Uma participante de 15 anos do jogo da Baleia Azul apresentou aos policiais conversas que teve com dois curadores pelas redes sociais. Eles enviam a série de 50 desafios aos jogadores que devem ser cumpridos diariamente até chegar ao suicídio. Um deles mantinha contato em português, já o outro em inglês. Conforme a Polícia Civil (PC) as pessoas, ainda não identificados, levaram a jovem a mutilar o próprio corpo e a orientaram a praticar o suicídio. A mãe conseguiu evitar a tragédia.

O caso é investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes de Internet (DRCI) do Rio de Janeiro. Os responsáveis pelo inquérito preferiram não repassar informações sobre os curadores, pois a investigação segue sob sigilo.

De acordo com a delegada Fernanda Fernandes, da DRCI, um inquérito foi instaurado para investigar os crimes de associação criminosa, ameaça, lesão corporal - em relação às automutilações praticadas pelos participantes, e homicídio tentado ou consumado.

Em relato ao jornal Extra, a adolescente relatou que recebia as orientações de como se mutilar às 4h20. A partir desse horário, ela já poderia realizar as ordens, como cortes na mão, ao longo das veias do braço e o desenho de uma baleia em gilete no antebraço, que fez a menina desmaiar no banheiro. Ela conta que também recebia vídeos estranhos e coloridos que estão disponíveis no YouTube. “Às vezes eu perguntava se o jogo ia me ajudar, e ele dizia que sim, que meu sofrimento ia acabar”, contou. No entanto, ela diz que percebeu a armadilha depois de ser salva pela mãe.

O Rio tem duas vítimas confirmadas, de acordo com a DRCI, de "curadores" do Baleia Azul. A Polícia Civil recebeu 101 denúncias através do Disque-Denúnica, mas a maior parte não resultou em investigações por não ter informações suficientes.

Confira a conversa obtida pelo jornal Extra na íntegra:

Olá, você está pronta? Seu pacto já está no livro. Se quiser sair antes da primeira regra nos avise. Enviaremos seu pedido para a nossa Baleia e ela nos informará o que você deve fazer. Caso nos bloqueie ou nos ignore mandaremos seu número a nosso Chefe. Ele pegará seus dados e descobrirá seu nome. Esperamos sua resposta.