Polícia indicia empresário por adulterar café em Inhumas

A Polícia Civil de Inhumas indiciou, nesta sexta-feira (4), o empresário Isaac José Abdala, de 57 anos, por crime contra as relações de consumo e desobediência. Segundo o delegado Humberto Teófilo, o homem é proprietário da empresa Torrefação Café Caseiro, que adulterou o produto antes de repassar ao consumidor.

A fiscalização no estabelecimento ocorreu em abril, com o apoio da Vigilância Sanitária (estadual e municipal), Procon e Polícia Militar, após um consumidor ingerir a bebida e passar mal, com sintomas como diarreia e vômito. Laudos de laboratório, liberados só agora, comprovaram a adulteração.

De acordo com a autoridade policial, na época da fiscalização, a empresa foi interditada cautelarmente porque apresentava instalações precárias, armazenava pacotes de café com a data de validade expirada e ainda não possuía licenciamento ambiental para funcionar e nem alvará do Corpo de Bombeiros. Na quinta-feira (3), ao receber o resultado dos testes, no entanto, os policiais encontraram a fábrica funcionando normalmente.

Segundo os laudos periciais, quase 10% do produto analisado era composto por cascas e galhos de café e de árvores diversas, milho e feijão. O material era misturado ao produto durante os processos de torrefação e moagem. A Polícia Civil já solicitou ao Poder Judiciário suspensão das atividades da empresa.