Polícia identifica suspeito de envolvimento na execução de mãe e filha em bar em Goiânia

Atualizada às 10h57

A Polícia Civil (PC), já identificou o suspeito de envolvimento na execução de mãe e filha na porta de um bar na noite desta terça-feira (25), no cruzamento das ruas 72 com a 61, no Centro de Goiânia.

De acordo com a PC, o autor do crime é traficante de droga e saiu da cadeia há quatro dias. Segundo a polícia, testemunhas disseram que perceberam que ele e as vítimas Celijane Pessoa Ribeiro de Oliveira, de 42 anos, e Maria Janaína Ribeiro de Oliveira, 23, estavam discutindo no bar depois que ele cobrou de uma das duas que ela voltasse a comercializar drogas no local. O homem tirou uma foto delas, as ameaçou e deixou o estabelecimento em seguida.

Após a briga, por volta de 23h, dois jovens chegaram em uma moto, entraram no bar, balearam as mulheres, que estavam sentadas, e fugiram. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas as vítimas não resistiram. Os corpos delas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal.

Ainda de acordo com a polícia, o homem foi identificado mas ainda não está preso.