Polícia identifica mãe que abandonou bebê no Parque Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Aparecida de Goiânia identificou a responsável por ter abandonado um recém-nascido no Parque Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, em março deste ano. Conforme o relato da mãe, ela teria tomada a atitude por não poder criar a criança. As diligências foram finalizadas nesta terça-feira (9).

Segundo a delegada Caroline Borges Braga da Especializada, foi comprovado por exame de DNA a maternidade. A investigada será indiciada pelo crime do artigo 133 do CPB, abandono de incapaz, “uma vez que não restou comprovado o dolo de matar a criança por parte da autora”.

A delegada preferiu não revelar o nome da mulher para “preservar sua integridade física e de seus familiares”. A responsável pelo inquérito diz ainda que ”não foi pedida prisão, por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, já que a autora está colaborando com toda a instrução probatória”.

O caso

O recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa de papelão em um lote baldio no Parque Veiga Jardim, em Aparecida de Goiânia, no dia 26 de março. A criança foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Maternidade Marlene Teixeira.

De acordo com o diretor da unidade, Denysson José Morais Lopes, o bebê é um menino e nasceu saudável, com 3,8 quilos. A criança abandonada em Aparecida de Goiânia recebeu alta da Maternidade Marlene Teixeira, em Aparecida de Goiânia, na tarde do dia 28 de março.