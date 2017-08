Polícia Federal deve investigar roubo a agência na sede do Detran em Goiânia

O bando suspeito de um assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal, na sede do Detran, na Cidade Jardim, em Goiânia, na noite desta sexta-feira (4) ainda não foi localizado. Hoje (5), a Polícia Civil informou que, por se tratar de um banco federal, o caso deve ser registrado pela Polícia Federal, que ainda não forneceu informações sobre o caso.

Em nota, o Detran Goiás disse que não houve danos aos clientes do banco, já que o crime aconteceu depois do horário de expediente. A nota informa ainda que o Detran vai acompanhar as investigações e colaborar com o que for necessário para que caso seja solucionado.

Assalto

Os suspeitos invadiram a agência encapuzados e portando armas de grosso calibre. Segundo a Polícia Militar (PM), o gerente e o segurança foram rendidos no momento em que saíam do local e obrigados a reabrir a agência. A polícia informou também que os criminosos fizeram o gerente abrir quatro cofres. Depois de roubar os valores, em uma ação que durou cerca de 20 minutos, o grupo fugiu em dois carros.

O vigilante foi encontrado amarrado dentro da agência, mas ninguém ficou ferido. “O segurança relatou que eles foram rendidos por dois homens, mas que haveria cinco pessoas do lado de fora. De dentro da agência, eles se comunicavam com outros por meio de um rádio e um celular”, informou o assessor de comunicação da PM, o tenente-coronel Marcelo Granja.