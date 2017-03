A equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) descobriu um galpão, na Vila Adélia, em Goiânia, que era usado para desmanchar veículos roubados e furtados. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar (PM), dezenas de peças de automóveis desmanchados já foram encontradas no local. Os policiais ainda estão em diligências no galpão.