Polícia do Rio vai receber com reajuste

Em reunião com a cúpula da área de segurança do Estado do Rio, ontem, o governador Luiz Fernando Pezão se comprometeu a pagar até o próximo dia 14 os salários dos policiais com o reajuste de até 10,22%, negociado em 2014. A reunião ocorreu um dia após uma onda de boatos sobre paralisação das forças policiais por mobilização das mulheres dos agentes, semelhante à que prov...