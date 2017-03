Polícia do MS encontra corpo que pode ser de diarista grávida

A polícia do Mato Grosso do Sul encontrou na última segunda-feira (27), o corpo de uma mulher que supostamente seria da diarista Silvânia Maurício Araújo, de 31 anos, moradora de Aparecida de Goiânia e desaparecida há 13 dias.

Segundo o delegado Carlos Levergger, o corpo foi encontrado na rodovia MS-162, em Maracaju, mas apesar das características serem semelhantes as da vítima, os parentes ainda não teriam reconhecido como o corpo.

O responsável pelas investigações disse também que irá solicitar alguns exames para saber se a mulher realmente é a Silvânia. A polícia goiana está apurando o caso.

A vítima estava gestante de 8 meses quando desapareceu. De acordo com familiares, a mulher deixou a casa trancada, com todas as roupas dela e o enxoval do bebê. Segundo a irmã dela, Maria do Carmo Araújo, a família mora no Tocantins e chegou a Goiânia depois que um amigo avisou que a mulher havia sumido.

O aposentado Damiel Feitosa, que comunicou o desaparecimento à família, disse que a mulher fez faxina na casa dele na sexta-feira (17) e foi vista no dia seguinte por moradores do bairro.

Ele suspeitou do sumiço depois que foi até a casa dela na última segunda-feira (20) e não encontrou ninguém. “Ela foi vista no sábado, meia-noite, na distribuidora de bebidas. Ela foi lá em casa na sexta-feira, fez faxina, almoçou lá. Eu era um pai para ela, é uma tristeza grande”, desabafou o aposentado.

A família chegou a Aparecida de Goiânia na noite de quarta-feira e registrou uma ocorrência no 4º Distrito Policial da cidade.