Polícia diz que ciúme teria motivado assassinato de estudante

O mistério do desaparecimento da estudante de Pedagogia Letícia Bruna Lopes Santos, de 19 anos, terminou de forma trágica nesta terça-feira (25).

O marido dela, Lucas Luciano de Souza Silva, foi preso enquanto esperava para entrar ao vivo em um programa de televisão, em Goiânia, e confessou ter matado a esposa por ciúmes.

Segundo o delegado do 4º Distrito Policial (DP) de Goiânia, Diogo Barreira, Silva foi muito frio no depoimento e disse que ficou transtornado, "porque ela estava estudando e ele não".

Ainda segundo o delegado, as suspeitas recaíram sobre o marido depois que o celular de Letícia foi encontrado quebrado e sem o chip na lixeira da casa do casal, em Aparecida de Goiânia.

"Já tinhamos elementos, porque ele disse que havia deixado a esposa no Terminal do Garavelo, às 5h30 de segunda-feira (24), mas nós olhamos as câmeras e as imagens não foram confirmadas. Hoje apareceu o telefone dela quebrado na porta da casa. Juntamos as versões e ele foi chamado para depor, mas não compareceu", explicou o delegado.

O corpo da jovem foi encontrado em um lote baldio, ao lado da casa onde o casal morava. Lucas teria enforcado a estudante com as próprias mãos. Ele foi preso e deve ser encaminhado à Penitenciária Odenir Guimarães (POG) nesta quarta-feira (26).