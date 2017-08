Polícia desarticula quadrilha que usava perfil falso de delegado

Uma quadrilha de criminosos foi desarticulada na manhã desta sexta-feira (25) por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes Informáticos do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na cidade de Novo Hamburgo, na região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul.



Conforme as investigações, o bando criou um perfil falso nas redes sociais do chefe da Polícia Civil do RS, delegado Emerson Wendt, com o intuito de extorquir vítimas de veículos roubados, para as quais eram oferecidos "supostos serviços" de recuperação.



A operação da Polícia Civil foi denominada "Profile" e teve como objetivo combater crimes praticados na internet, como estelionato, extorsão e falsidade ideológica.



Policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão no município de Novo Hamburgo. Documentos e materiais foram apreendidos em uma Lan House onde suspeitos criaram o perfil falso do chefe de polícia.