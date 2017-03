Polícia desarticula grupo suspeito de aplicar o golpe 'bença, tia' em Goiás

Um grupo de 12 pessoas foi preso nesta quarta-feira (8) suspeito de aplicar o golpe conhecido como “bença, tia”. A Polícia Civil identificou quatro detentos faziam ligações telefônicas aleatórias de dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metrpolitana da capital.

Segundo informações repassadas ao G1 Goiás, eles se passavam por sobrinhos das vítimas de Goiás, Pernambuco, Paraíba, Pará, Ceará e São Paulo.

A delegada Mayana Rezende, da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), informou que a quadrilha pode ter faturado mais de R$ 50 mil com o golpe.

"Ele liga para pessoa e fala 'Bença, tia', neste momento a vítima já entrega e diz 'É o fulano?'. A partir do nome revelado o preso já começa a história, falando que está com um determinado problema e precisa urgentemente que ela deposite um dinheiro para ele. A partir daí a pessoa cai no golpe, e faz o depósito", explicou a delegada.

De acordo com a PC, as prisões aconteceram na Capital, em Aparecida de Goiânia, Inhumas e Trindade e todos vão responder por estelionato e associação criminosa.

Segundo a delegada, parte das pessoas presas nesta operação era agenciador ou irmão de um dos detentos, e procurava contas bancárias para comprar. “Estas pessoas vendiam suas contas para que as vítimas depositassem o dinheiro do golpe. Todos foram identificados e presos nesta operação", contou.