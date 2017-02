Polícia Civil negociou rendição

Embora os delegados não confirmem que negociaram com interlocutores de Luis Carlos Costa Gonçalves, de 35 anos, a apresentação dele, parentes dele confirmam a negociação. Ele iria se entregar para a Polícia Civil, na Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic) na noite de ontem. Ele chegou a dizer para o policiais militares que ligaram para ele horas antes, quando ainda se investigava a autoria do assassinato da estudante Ana Clara Pires Camargo, de 7 anos.

Na ligação, o homem confessou o crime e disse que estava arrependido, segundo contou ontem o tenente-coronel Ricardo Mendes, chefe da assessoria de imprensa da Polícia Militar, em entrevista coletiva sobre o caso.

Ana Clara desapareceu na sexta-feira de tarde, na Rua ACP 22, no Setor Antônio Carlos Pires, a 70 metros de casa. Luis Carlos chegou a ser visto no Gol prata dele nas proximidades.

Vizinha ao local onde Luis Carlos foi morto, uma dona de casa de 30 anos temia ser identificada. Disse para a imprensa que estava com os filhos em casa e ouviu muitos tiros e depois viu militares no portão de sua casa. “Perguntei o que havia acontecido e o policial disse que tinha matado o assassino da menina”.

A morte de Luis Carlos, na tarde de ontem, na casa do irmão da namorada dele, na Rua CP-17, no Carolina Parque, extingue, segundo policiais civis, parte da história do que aconteceu com a criança após o desaparecimento. “Nunca vamos saber se ele fez isso com outras crianças”, comentou um agente que participa da investigação.

A morte de Luis Carlos não provoca a extinção do inquérito que apura as circunstâncias da morte de Ana Clara. A Polícia Civil aguarda laudos, finaliza depoimentos e formaliza procedimentos e deve concluir o inquérito em 30 dias.

“Queremos saber como ela foi morta, por quanto tempo esteve viva em poder dele, se foi abusada e se mais pessoas estão envolvidas no caso”, explicou o delegado e chefe da assessoria de imprensa da Polícia Civil, Gylson Mariano.

Segundo ele, a morte de Luis Carlos extingue a punição ao crime, caso se prove que ele tenha sido o único culpado.

O secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, coronel Edson Costa Araújo, lamentou que existam pessoas capazes de um atentado cruel como o que vitimou Ana Clara. “Lamentamos profundamente não ter encontrado essa criança com vida”.

Para ele, o desfecho foi possível por uma conjugação de esforços entre as Polícias Civil, Militar e a população, que auxiliou com informações sobre o caso.

Assim que a foto de Luis Carlos foi divulgada pela polícia como suspeito da morte de Ana Clara, comerciantes da Rua 44, no Setor Norte Ferroviário, já o identificaram e ajudaram a saber um pouco da rotina dele.

Logo a polícia chegou também na família e na namorada de Luis Carlos. Foi através de uma denúncia dela que chegou-se ao local onde ele aguardava o horário de se apresentar no Complexo de Delegacias Especializadas da Polícia Civil, na Cidade Jardim.