Polícia Civil investiga roubo de cobras no Zoológico de Goiânia

Nove cobras silvestres e exóticas foram furtadas do Zoológico de Goiânia no ano passado. Somado, o valor estimado do preço dos animais é de R$ 33 mil. Investigação da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) aponta que as serpentes foram subtraídas para serem comercializadas de forma ilegal. O primeiro furto, de uma cobra adulta e quat...