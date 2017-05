Polícia Civil exonera delegado que culpou mãe por estupro de criança de 11 anos

O diretor de comunicação e delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, Miguel Lucena, foi exonerado do cargo, nesta segunda-feira (15), por conta de uma declaração dada por ele em um grupo de divulgação oficial no WhatsApp.

De acordo com o G1 Distrito Federal, ele afirmou que "crianças estão pagando muito caro por esse rodízio de padrastos em casa".

A frase fazia referência ao caso de uma menina de 11 anos, estuprada pelo padrasto no Gama, no início da manhã. O caso está sendo investigado.

Em nota enviada ao G1, o Palácio do Buriti informou que "os comentários feitos pelo delegado em grupo de WhatsApp não representam a opinião da corporação".

Com a decisão, Lucena deixa de comandar a comunicação da Polícia Civil, mas segue como delegado. A exoneração deve ser publicada em Diário Oficial nos próximos dias.

De acordo com a reportagem, a declaração gerou uma "reação generalizada" dos demais jornalistas, que questionaram a ideia de atribuir culpa à mãe da criança – e não, ao próprio estuprador.

Em resposta, Lucena disse ser "politicamente incorreto", e que "é preciso ter cuidado com quem se leva para casa". Após meia hora de discussão, o delegado e os membros da Divisão de Comunicação (Divicom) deixaram o grupo de mensagens.