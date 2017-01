Polícia Civil e Procon apuram denúncia de combustível “batizado” em Goiânia

No começo da tarde desta quinta-feira (5), uma equipe do Procon Goiás esteve inspecionando irregularidades no posto de combustível do Carrefour, na T-9, setor Vila Bela em Goiânia. De acordo com o gerente de fiscalização, Marcos Rosa, a ação começou após denúncias de que os veículos abastecidos com óleo dieses no local apresentaram problemas no funcionamento.

Proprietários contaram que precisaram levar seus carros a oficina mecânica para reparos, onde foi constatado que no combustível havia água e sujeira.

Se a inspeção da amostra coletada pelo Procon Goiás comprovar a má qualidade do produto, o posto pode ser autuado e a bomba interditada. O dono do estabelecimento também pode receber um processo administrativo.

Em nota enviada ao jornal TV Anhanguera 1ª edição, a assessoria de imprensa do Carrefour negou que existam irregularidades no posto de combustível. E alegou que o combustível é analisado por auditoria de um instituto independente como manda a lei. Por fim, a empresa se colocou a disposição das autoridades para maiores esclarecimentos.