Polícia Civil confirma que Marcelo “Zói Verde” está morto

O homem morto na noite de quinta-feira em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, é mesmo Marcelo Gomes de Oliveira, o “Zói Verde”. A Polícia Civil do Estado de Goiás recebeu a confirmação na manhã desse sábado (22) e aguarda os trâmites para remeter à justiça, a informação da morte. A identificação de Marcelo Zói Verde foi através de exames das digitais. Com isso, o processo contra o maior traficante de Goiás deverá ser extinto pela impossibilidade de cumprimento de pena.

Zói Verde foi morto com pelo menos três tiros depois de ter sido seguido por um outro veículo, segundo publicou o jornal boliviano El Deber. Ele teria descido do carro que conduzia, um Toyota Corolla branco, e começado a correr. Dois homens que seguiam Marcelo o alcançaram e dispararam diversas vezes, conforme contou uma testemunha ao jornal boliviano. Marcelo morreu no local e não chegou a receber atendimento médico.

A Polícia Civil informou na sexta-feira, dia seguinte à morte, que deveria aguardar os exames periciais para confirmação da identidade. Isso é procedimento padrão da polícia. O assessor de imprensa da PC goiana e delegado, Gylson Mariano destacou que não se pode confirmar uma identidade apenas com imagens. No local do crime, a polícia boliviana encontrou documentos falsos na carteira de Zói Verde em nome de Reginaldo Fernandes de Almeida.