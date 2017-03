Polícia Civil conclui investigação sobre morte de empresária em panificadora

A Polícia Civil apresenta, nesta sexta-feira (24), a conclusão das investigações sobre o caso da comerciante Nilsa Custódio Mateus, de 49 anos, morta a tiros na noite do último dia 2 de março, dentro da própria panificadora, no Setor Garavelo Park, em Aparecida de Goiânia.

À época, os moradores protestaram contra a falta de segurança no bairro e acreditavam se tratar de um roubo seguido de morte.

De acordo com a PC, as investigações apontaram outro motivo para a morte da empresária. A conclusão vai ser apresentada pelo delegado Fabrício Flávio Rodrigues, às 10 horas, na sede do Grupo de Investigações de Homicídios de Aparecida.