Polícia Civil apresenta acusado de homicídio em Goiânia

A Polícia Civil apresenta, nesta quarta-feira (22), a conclusão de um homicídio que vitimou Bruno de Jesus Lopes, de 26 anos, morto a tiros em 2015, no Setor Estrela Dalva, em Goiânia.

De acordo com as investigações, Bruno foi executado por Leonardo de Oliveira Araújo ao contrair uma dívida de drogas, no valor de R$ 400,00, que ele não conseguia pagar.

Ainda segundo a Polícia Civil, o jovem tinha se convertido à religião evangélica e voltava de um culto quando foi assassinado.

Leonardo vai ser apresentado durante coletiva à imprensa, às 10 horas, na Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH).