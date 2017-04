Polícia Civil apreende quatro máquinas de jogos de azar em Goiânia

Quatro máquinas destinadas à exploração de jogos de azar em estabelecimento comercial, localizado no Bairro Goiá, em Goiânia, foram apreendidas pela Polícia Civil. Além desta ocorrência, investigadores da15ª Delegacia de Polícia cumpriram um mandado de prisão preventiva em desfavor de Givaldo Martins de Souza pela pratica do crime de roubo qualificado. Ele já possui condenação pela prática do mesmo crime.

Os policiais civis chegaram a ambas as ocorrências por meio de denúncia anônima. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (24) pela PC.

Givaldo estava foragido do sistema prisional desde junho de 2016. O condenado, além do crime em relação ao qual cumpre pena, ainda é suspeito de praticar roubos a carga em Aparecida de Goiânia. Foi encontrada, ainda, a quantia de R$ 275. Na ocasião, foi confeccionado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) dos responsáveis pelo estabelecimento comercial que abrigava as máquinas.