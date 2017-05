Polícia Civil aguarda procedimentos da PM para iniciar investigações sobre agressão contra estudante

A Polícia Civil do Estado de Goiás emitiu uma nota na manhã desta terça-feira (2), sobre o caso do estudante agredido por um policial militar na última sexta-feira (28).

Segundo a nota, a corporação vai aguardar a formalização dos procedimentos de atribuição da Polícia Militar, para, em seguida, requerer acesso aos autos e avaliar a necessidade de instauração de Inquérito Policial.

A análise do caso ficará a cargo do delegado Isaías Pinheiro, titular da 1ª Delegacia Distrital de Goiânia. Por se tratar de um crime militar, o Inquérito Policial não deve ser instaurado pela Polícia Civil, uma vez que caberá à Polícia Militar a formalização do procedimento cabível.

Por outro lado, se, após a análise da situação, o delegado entender que houve a prática de um crime comum, o inquérito será devidamente instaurado, atendendo aos princípios da legalidade e da obrigatoriedade.

Por fim, a nota ressalta que a qualquer momento o Inquérito Policial poderá ser instaurado em caso de requisição do Ministério Público.