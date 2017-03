Polícia apresenta possiveis autores do assassinato de "Piaba", ocorrido ano passado, em Goiânia

A Polícia Civil deve apresentar na manhã desta terça-feira (13), em entrevista coletiva, dois homens apontados pelas investigações como autores de assassinato de Tiago Urso Lino Batista, vulgo "Piaba", ocorrido no ano passado, na Avenida D, no Setor Negrão de Lima, em Goiânia.

De acordo com as investigações, dias antes do crime, o suspeito Alex Ferreira da Cunha, vulgo "Pixote", e a vítima, ambos usuários de crack, tiveram uma discussão por conta de drogas.

Na briga, Alex teria ficado bastante ferido e para se vingar, pediu para que Eduardo, líder do tráfico de drogas na região, executasse a vítima.

Ainda segundo as investigações, para convencer Eduardo a praticar o crime, Alex teria dito que Tiago estaria repassando informações a policiais sobre o envolvimento de Dudu em outro homicídio, ocorrido no mesmo período. Eduardo, então, ordenou e um menor, integrante de sua quadrilha, matou a vítima.

De acordo com o delegado Francisco Costa, Alex foi preso no último dia 1º e Eduardo foi preso por policiais em dezembro do ano passado pela prática outro homicídio, onde em que também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, a polícia encontrou meio quilo de cocaína e duas armas de fogo.

Na cadeia, a polícia deu cumprimento a outros mandados de prisão em desfavor de Eduardo, três deles por homicídio. O caso será detalhado amanhã, pelo delegado Francisco Costa.