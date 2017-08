A Polícia Civil (PC) apreendeu 23 máquinas caça-níqueis durante uma operação em Goiânia. A ação teve fim na madrugada desta sexta-feira (18). De acordo com o delegado Isaias de Araújo Pinheiro, todas as máquinas foram encontradas no setor Central.

Cinco suspeitos foram conduzidos ao 1° Distrito Policial (DP) e liberados em seguida. Foram retiradas das máquinas uma grande quantia em dinheiro, que também foi apreendido pelos policiais. No entanto, os valores não foram divulgados.