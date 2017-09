Polícia apreende em Catalão R$ 250 mil em agrotóxicos contrabandeados

A Polícia Militar de Goiás e a Receita Federal apreenderam 240 kg de agrotóxicos com o composto "metsulfuron metil benzoate" em Catalão. A substância tem comercialização proibida no país.

Segundo a polícia, foram apreendidas 2.400 embalagens do produto avaliadas em R$ 250 mil. A mercadoria entrou no país pela fronteira com o Paraguai, foi enviada para São Paulo, Uberlândia, Catalão e teria como destino final Goiânia, onde seria processada, diluída e comercializada.

O proprietário da carga, Samir Hiliato Gonçalves, de 36 anos, foi preso e autuado em flagrante.