Polícia ainda não tem pistas de Silvânia Araújo

Há 11 dias do desaparecimento da diarista Silvânia Maurício Araújo, de 31 anos, a Polícia Civil segue sem pistas sobre o paradeiro da mulher grávida de oito meses. O delegado responsável pelo caso, Carlos César Simão Levegger, do 6º Distrito Policial (DP) de Aparecida de Goiânia, disse que dois agentes passaram o feriado de carnaval checando as 17 denúncias recebidas. ...