Pobre e com educação ruim

Crianças que estudam em áreas menos assistidas apresentam maior dificuldade em aprender. Mas isso não acontece por deficiência do aluno. Levantamento do movimento Todos Pela Educação (TPE) mostra que onde as crianças têm nível socioeconômico mais alto, o porcentual de aprendizado adequado chega a ser seis vezes maior que nas regiões mais pobres. Os dados da pesquisa...