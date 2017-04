PMs suspeitos de matar jovem e atirar em pai estão presos em Goiânia

Os policiais militares do Serviço Reservado da Polícia Militar (PM2) presos suspeitos de matar o adolescente Roberto Campos da Silva, 16 anos, e balear o pai dele, Roberto Lourenço da Silva, já foram ouvidos pela Corregedoria da PMGO e Polícia Civil e encaminhados para o presídio militar. Eles invadiram uma casa no Residencial Vale do Araguaia, em Goiânia, na noite dessa segunda-feira (17).

Eles estão afastados de suas atividades policiais até que a situação seja averiguada da forma correta, informou o Tenente Coronel e Assessor de Comunicação da PMGO, Ricardo Mendes, em entrevista à CBN Goiânia.

Ricardo Mendes explicou que tudo será averiguado de forma legal e tudo que for dito antes é prematuro, precoce e não é legitimo para atestar a situação. “Então, nós temos o confronto das falas e testemunho dos policiais e do dono da residência. Essa situação será averiguada através de um inquérito. Então até essa conclusão final do inquérito, aonde será formado um relatório final atestado por um oficial competente ou delegado, a PM decidiu que eles permaneçam afastados de suas atividades”, pontou o assessor de comunicação da PMGO.

Ele confirmou que os policiais são do Serviço Reservado da PM e que estavam de serviço e não estavam fardados. Segundo informações iniciais, repassadas no momento da entrevista, os militares estariam averiguando uma denúncia que chegou através do 190. “Essas informações serão analisadas, todas as partes ouvidas e tudo será relatado no final do inquérito. No entanto, ele ainda não teve acesso aos depoimentos”, completou Ricardo Mendes.

A Corregedoria da PM já instaurou inquérito e vai acompanhar o da Polícia Civil. Seguindo os trâmites jurídicos, os policiais devem ser submetidos à audiência de custódia ainda nesta terça ou na quarta-feira (19). Enquanto isso, eles seguem afastados de suas atividades e detidos no presídio militar à disposição do responsável pelo inquérito.

“Se a Justiça entender que (eles) deverão responder em liberdade diante do flagrante lavrados, são postos em liberdade, mas ainda vão continuar em uma função administrativa até que se conclua o inquérito e a decisão do comando geral de retornar as atividades das quais eles pertencem”, concluiu Ricardo Mendes.