PMs envolvidos em morte de adolescente têm prisão preventiva decretada em Goiânia

Foi convertida de flagrante para preventiva a prisão dos três Policiais Militares (PM) suspeitos de matar o estudante Roberto Campos da Silva, de 16 anos, conhecido como Robertinho, e por balear o pai dele, que está internado em estado regular, mas respira com ajuda de aparelhos, no Residencial Vale do Araguaia, em Goiânia, na noite da última segunda-feira (17).

A ação foi decidida no Fórum Criminal do Jardim Goiás. Segundo o Tribunal de Justiça (TJ-GO), a pena será cumprida no Presídio Militar Estadual. De acordo com a Polícia Civil (PC), o padrão de energia da casa das vítimas foi desligado. Ao ver os policiais entrarem, o pai do adolescente atirou usando uma arma adquirida após ser assaltado.

Os três revidaram com tiros contra o homem e o filho dele, que morreu na hora. Segundo a ocorrência, os militares não estavam fardados. Nenhuma das vítimas tem passagens pela polícia. O pai do adolescente morto está internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Como reportado pelo POPULAR, os soldados da PM Cláudio Henrique da Silva, de 31 anos, Paulo Antônio de Souza Júnior, de 34, e Rogério Rangel Araújo Silva, de 28, presos em flagrante pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e invasão de domicílio, não comunicaram o que estavam investigando ao comando.