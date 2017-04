PM só vai se manifestar após envio do inquérito ao Judiciário

A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou ontem que a corporação irá se manifestar sobre a morte do estudante Roberto Campos da Silva, de 16 anos, e da tentativa de homicídio do pai dele, Roberto Lourenço da Silva, quando o inquérito da Polícia Civil for encaminhado ao Poder Judiciário indiciando os três militares envolvidos na ação.

Na versão dos suspeitos, houve troca de tiros com o dono da casa ao averiguarem uma denúncia de que no local havia uma arma ilegal. Durante a troca de tiros, a energia da casa foi desligada. A prisão dos militares foi convertida em preventiva como forma de se garantir a ordem pública.