PM que agrediu estudante da UFG em Goiânia se nega a conceder entrevista

O policial militar que agrediu com golpes de cassetete o estudante universitário Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, durante manifestação em Goiânia da greve geral contra as reformas da Previdência Social e trabalhista da última sexta-feira (28) não quis se manifestar sobre o fato. Procurado pela reportagem, o capitão da PM Augusto Sampaio de Oliveira Neto, que é subcomandante da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar, em Goiânia, desligou o telefone assim que a reportagem se identificou. Antes, confirmou ser o capitão Sampaio. A reportagem voltou a procura-lo por telefone, mas sem sucesso.

O assessor de comunicação social da Polícia Militar, tenente-coronel Ricardo Mendes, não quis confirmar a identidade do agressor do estudante. Ele estava saindo em viagem e confirmou apenas que o militar é subordinado ao Comando do Policiamento da Capital (CPC). O tenente-coronel Ricardo Rocha, comandante do CPC, não atendeu às ligações do POPULAR para falar do assunto.

Sem se identificar, um tenente-coronel disse que o uso indevido da força por parte do militar se deu pela falta de armamento químico, o que não foi confirmado pela corporação.

O titular da Secretaria Estadual de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), Ricardo Balestreri, usou as redes sociais na manhã de hoje para condenar a agressão ao estudante, que se encontra em estado grave na UTI do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O primeiro golpe em Mateus o atingiu com força na cabeça. “Todo policial tem o conhecimento elementar de que para imobilizar alguém não pode atingir a cabeça ou os genitais. Aliás, qualquer pessoa adulta e racional tem esse conhecimento”, escreveu o secretário.

Ainda na nota, publicada no Facebook, Balestreri diz que as intervenções policiais não são para machucar, mas para imobilização e condução à “autoridade encarregada do processo de responsabilização. “A polícia tem, sim, o direito e o dever de reprimir atos delinquenciais, sempre utilizando a boa técnica e o uso progressivo e proporcional da força, conforme estipulado pela ONU e por todos os bons procedimentos operacionais padrão.”

O secretário frisa em diversos pontos na nota que não quer emitir um julgamento sobre a ação de Sampaio. Em um deles, fala sobre a necessidade de investir em capacitação. “Nem sempre a polícia recebe o nível sofisticado de capacitação que requer e os equipamentos não letais necessários para a progressão racional da força.”