PM prende trio suspeito de sacar FGTS de terceiros em agência da Caixa Econômica, em Goiânia

A Polícia Militar prendeu na noite do último domingo (30) três homens suspeitos de sacar FGTS de terceiros, em uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada no Jardim Europa, em Goiânia. De acordo com a polícia, a corporação foi acionada para verificar uma movimentação suspeita na agência.

Os policiais descobriram que dois integrantes do grupo eram os responsáveis por fazer os saques sem o uso dos cartões bancários, enquanto o terceiro era quem repassava as senhas.

Enquanto a dupla foi presa em flagrante, o terceiro suspeito foi identificado no momento do repasse do dinheiro sacado.

A dupla, segundo a PM, ficaria com 10% da quantia sacada.

Os três foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal, em Goiânia.