PM prende três em Goiânia, com carros furtados no Rio de Janeiro

Três homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (30) com carros furtados e documentos falsos, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, os veículos que estavam com os suspeitos foram locados no Rio de Janeiro e seriam vendidos por eles. Uma equipe da 37ª Companhia Independente da Polícia Militar abordou eles no Setor Nova Suíça.

Os policiais verificaram que o condutor do veículo não era o mesmo que tinha feito a locação. Outros veículos foram localizados no Setor Jardim América, em um endereço indicado pelo suspeito.

A PM disse que os veículos encontrados tinham sistema de rastreamento. Um foragido da Justiça, que foi recapturado, seria o responsável pela retirada dos rastreadores, para dificultar a localização dos carros.