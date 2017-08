PM prende suspeitos foragidos de envolvimento na tentativa de roubo contra juiz

Mais dois suspeitos de estarem envolvidos na tentativa de roubo contra o juiz Átila Naves do Amaral, titular da 2ª Vara Cível de Goiânia, na noite de domingo (20), foram presos nesta segunda-feira (21) pela Polícia Militar (PM).

Eles estavam foragidos e foram capturados no início da noite de hoje em Formosa, a 280 quilômetros da capital. Os dois homens estão sendo encaminhados para a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O juiz Átila Naves do Amaral foi baleado de raspão na mão e em uma das pernas, enquanto saía de um prédio, em frente ao Parque Flamboyant, no Jardim Goiás. O magistrado foi levado para o Instituto Goiano de Ortopedia (IOG) e não corre risco de morte.

De acordo com a Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), após a tentativa de roubo, a polícia encontrou um suspeito, de 24 anos, baleado com um tiro no braço, no Cais do Setor Amendoeiras. Lá ele confirmou a participação na ação, mas não sabia informar onde estavam os outros dois comparsas.

Mais tarde, a equipe localizou o irmão de um dos suspeitos, que disse onde um dos autores morava. Em patrulhamento pela região, a Rotam abordou um GM Corsa vinho, que estava ocupado por duas mulheres, de 19 e 23 anos, e por um adolescente de 16 anos.

Segundo a Rotam, no celular da moça mais jovem, os policiais encontraram áudios onde um rapaz confessa que teria trocado tiros e que um comparsa conhecido como "Bundinha" teria sido alvejado.

Os suspeitos foram identificados, sendo que um deles é foragido da Justiça, mas eles ainda não tinham sido presos até então. Na casa de um deles, do namorado da menina mais nova, foram localizados três carros roubados, dois bloqueadores de sinal e diversos pertences de vítimas.

O trio foi levado para a Central de Flagrantes onde foram autuados por tentativa de latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores. A PM acredita que agora todos os envolvidos no crime já foram presos ou apreendidos.