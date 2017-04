PM prende suspeitos de roubo a posto de combustíveis em Goiânia

Dois homens foram presos, na noite desta segunda-feira (17), suspeitos de terem roubado um posto de combustíveis no setor Pontakayana, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os dois levaram aproximadamente R$300,00 dos frentistas. Um deles estava armado. A dupla fugiu em uma motocicleta.

A polícia conseguiu localizar um dos suspeitos no setor Dona Íris II. Na casa dele, os policiais encontraram o veículo utilizado no crime e parte do dinheiro roubado.

O outro suspeito foi preso em sua casa, no setor Maysa I, em Trindade. No local, foi localizado um revólver calibre 32 com seis munições.

A dupla foi conduzida a Delegacia de Trindade e autuada em flagrante por roubo.