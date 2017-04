PM prende suspeita de esfaquear o tio após enterro da tia

A Polícia Militar prendeu uma jovem na manhã deste domingo (9) suspeita de matar o próprio tio, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira (5) e as circunstâncias chamaram atenção: a jovem teria matado o tio logo após o enterro da tia, esposa dele.

De acordo com um Policial Militar (PM), a jovem, que toma remédios controlados, atacou o idoso com uma facada no pescoço. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Após a agressão a suspeita fugiu, mas policiais a localizaram no Setor Rosa dos Ventos, em Aparecida de Goiânia.