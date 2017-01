PM prende 3 e aborda centenas de pessoas em festa "Noite do Shortinho", em Goiânia

Três pessoas foram presas após uma abordagem da Polícia Militar a uma festa, numa chácara, às margens da BR-060, saída para Guapó, neste domingo (22). Durante a festa, intitulada como “Noite do Shortinho”, a corporação abordou quase mil pessoas e mais de cem veículos.

No local, os agentes verificaram que a festa era regada a drogas e bebidas alcoólicas, contando com a participação de vários menores de idade, crianças e adolescentes.

De acordo com a PM, logo na entrada do evento, foi apreendida com um casal, uma arma de fogo calibre 32, que segundo o homem seria utilizada contra seu desafeto que ali estava. “Ou seja, evitou-se mais um homicídio. Os dois foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo”, diz a nota da corporação.

Durante a abordagem, a polícia chegou a prender o autor de um roubo a uma caminhonete, que posteriormente foi localizada em uma residência no Jardim Presidente. “Tanto o organizador do evento quanto o proprietário da chácara foram autuados pelo Juizado da Infância e Juventude”.

A PM informou também que os menores que não foram retirados por seus pais no local, tiveram que ser apreendidos e encaminhados ao Conselho Tutelar.

Ao todo foram abordados 250 homens e 420 mulheres, além de consultada a procedência de 80 carros e 25 motos, dos quais dois veículos foram conduzidos ao pátio do Detran por conter irregularidades.

A operação foi desencadeada por equipes da 15ª CIPM com apoio do CPU do 7º BPM, guarnições da 28ª CIPM, 29ª CIPM, CPC Recobrimento e Capitão Supervisão.