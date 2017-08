PM morre depois de ser baleada na cabeça em assalto

Uma policial de 41 anos morreu na madrugada deste sábado (12) depois de ser baleada na cabeça durante um assalto no Rio de Janeiro. A cabo Elisângela Bessa Cordeiro era lotada no 5º BPM, no Centro, e é a 97ª PM morta no Rio este ano.

De acordo com o G1, a polícia informou que o crime aconteceu por volta de 1h20 quando Elisângela voltava para casa com o marido depois de terem trabalhado em uma barraca de batata frita de propriedade da família. A policial chegou a ser levada com vida ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao abordarem o casal, os criminosos atiraram na agente e fugiram levando o veículo. O marido dela não ficou ferido. A PM não soube informar se a arma da policial foi levada pelos criminosos.