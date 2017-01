Uma suspeita de bomba exigiu que Policiais militares do Esquadrão Anti-Bomba da Polícia Militar (PM) isolassem a Avenida T-63, próximo ao Hospital e Maternidade Jardim América, na noite desta segunda-feira (30).

Segundo a Polícia Militar (PM), uma foi bolsa deixada no canteiro central e os policiais se preparam para uma detonação controlada. De acordo com a PM, não há confirmação se há mesmo material explosivo dentro do objeto. Mas a operação é feita como medida preventiva