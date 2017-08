PM-GO convoca os 2,5 mil aprovados em concurso público

A Polícia Militar (PM) convocou nesta terça-feira (29) os 2.500 aprovados no último concurso da corporação, conforme lista divulgada pela Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan). Os convocados deverão se apresentar às 7h30 da próxima terça-feira, dia 5, no Estádio Olímpico, no Centro, trajando calça jeans, camiseta preta lisa de manga curta e tênis. (Confira os nomes ao clicar aqui)

Na nota enviada para a imprensa, há a solicitação "que cada aprovado leve no mínimo 10 pessoas entre seus familiares, amigos e conhecidos". Segundo o comandante-geral da PM, coronel Divino Alves, a corporação quer fazer uma grande recepção aos novos policiais militares.

"Tenho certeza que houve muito sacrifício e expectativa de todos pela aprovação. Então, nada mais justo que familiares, amigos e parentes possam celebrar com eles, que passaram no concurso, essa importante conquista. Serão 2.500 novos PMs e isso com certeza é motivo de celebração por parte da PM".