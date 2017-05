PM fecha garimpo ilegal de ouro no rio das Almas, Região Norte de Goiás

O Comando Ambiental da Polícia Militar (PM) fechou um local utilizado para a extração ilegal de ouro durante uma operação de dez dias ao longo do rio das Almas, entre Uruaçu, São Luiz do Norte e Santa Rita do Novo Destino, na Região Norte de Goiás.

De acordo com a PM, durante a ação foram apreendidas 15 dragas. A PM disse ainda que parte do material foi apreendida em garimpo. O proprietário possuía licença para a extração de areia, mas garimpava clandestinamente o ouro em uma área de 23 mil metros.

Esse trabalho, conforme os policiais militares, poluía o rio com mercúrio e outros metais pesados, além de prejudicar a fauna e a flora. Cerca de 40 redes de malhas também foram apreendidas. Segundo a PM, um foragido da justiça também foi preso durante a operação.