PM encontra corpo em decomposição dentro de cisterna em Goiânia

A Polícia Militar (PM) encontrou, na tarde desta terça-feira (14), um corpo em decomposição dentro de uma cisterna, de aproximadamente 10 metros de profundidade, no setor Amim Camargo, em Goiânia.

A suspeita é de o corpo seja de um adolescente de 14 anos, que está desaparecido desde a noite de Natal. A família informou à PM, que ele saiu de casa dizendo que iria dormir na casa de um amigo que mora no mesmo setor.

Na noite desta segunda-feira (13), os policiais militares receberam a denúncia de que o corpo do rapaz estava enterrado em uma cisterna da Rua Querubim Camargo, no setor Amim Camargo. Quando os policiais chegaram ao local viram um suspeito, que fugiu e abandonou uma espingarda calibre 28.

O trabalho de localização do corpo só começou quando o dia amanheceu. A polícia contou com ajuda de uma retro escavadeira e apoio do Corpo de Bombeiros para encontrar o corpo.